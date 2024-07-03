MSB’nin açıklamasına göre, Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde gerçekleştirilen harekat kapsamında, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan 37 hedef imha edildi. Bu hedefler arasında sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu mağaralar, sığınaklar, barınaklar, depolar ve diğer terör örgütü tesisleri yer aldı.

Hedefler başarıyla imha edildi

MSB, yapılan hava harekatının başarıyla tamamlandığını ve terör örgütünün önemli lojistik ve operasyonel üslerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu operasyonun, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlılıkla ilerlediğini bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

Operasyonlar kararlılıkla sürdürülecek

Harekatın ardından yapılan açıklamada, “Türkiye, terörle mücadelesini kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Ülkemizin güvenliği için tehdit oluşturan her türlü unsura karşı operasyonlarımız sürecektir.” ifadelerine yer verildi.