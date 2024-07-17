Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit ile Barış Pınarı bölgesindeki toplam 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, açıklamasında "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" mesajını verdi.

Kaliteli çay yaprağında budama oranı düşürüldü Kaliteli çay yaprağında budama oranı düşürüldü

https://twitter.com/tcsavunma/status/1813527202069115042

Kaynak: igf