Metina ve Gara bölgeleri ile Barış Pınarı bölgesinde toplamda 17 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" mesajı veren Bakanlık, paylaşımında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1812802541773627741