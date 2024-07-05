Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK ve diğer terör unsurlarına yönelik geniş çaplı hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan 37 terör hedefi imha edildi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik 03 Temmuz 2024 tarihinde icra edilen hava harekatında, yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütü mağaraları, sığınakları, barınakları, depoları ve diğer tesisler imha edildi. Harekatın amacı, halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamaktır" diye aktardı.

TSK'nın kararlılığı

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelede kararlılığını vurgulayarak, "TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecektir. Harekat sırasında masum insanların, dost unsurların ve çevrenin zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır" ifadelerine yer verildi.