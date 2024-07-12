Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirdi.

"Onların geldiğini duyan olmaz, döndüğünü ise duymayan kalmaz" mesajıyla son durumuna ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1811689489862893735