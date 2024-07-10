Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon sırasında teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler ve ele geçirilen mühimmat
MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan aramalarda mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.
Silahlar ve Şarjörler
1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü
4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü
1 adet AT-4 tanksavar silahı
1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü
1 adet Zagros keskin nişancı silahı
1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği
1 adet RPG-7 roketatar
Mühimmat
28 adet el bombası
590 adet 7,62 mm mühimmat
1.020 adet 5,56 mm mühimmat
2.070 adet 5,45 mm mühimmat
250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı
59 adet 12,7 mm mühimmat
6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı
2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı
9 adet RPG-7 sevk fişeği
Diğer malzemeler
4 adet alpha-fire düzenek
1 adet gece görüş dürbünü
1 adet termal silah dürbünü
EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme
1 adet Yaesu telsiz
1 adet elektronik kitap okuyucu
1 adet flash bellek
1 adet radyo
1 adet akü
1 adet güneş enerji paneli
Gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme
Muhtelif yaşam malzemesi