Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyon sırasında teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler ve ele geçirilen mühimmat

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan aramalarda mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.

Silahlar ve Şarjörler

1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü

4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü

1 adet AT-4 tanksavar silahı

1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü

1 adet Zagros keskin nişancı silahı

1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği

1 adet RPG-7 roketatar

Mühimmat

28 adet el bombası

590 adet 7,62 mm mühimmat

1.020 adet 5,56 mm mühimmat

2.070 adet 5,45 mm mühimmat

250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı

59 adet 12,7 mm mühimmat

6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı

2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı

9 adet RPG-7 sevk fişeği

Diğer malzemeler

4 adet alpha-fire düzenek

1 adet gece görüş dürbünü

1 adet termal silah dürbünü

EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme

1 adet Yaesu telsiz

1 adet elektronik kitap okuyucu

1 adet flash bellek

1 adet radyo

1 adet akü

1 adet güneş enerji paneli

Gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme

Muhtelif yaşam malzemesi