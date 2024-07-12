BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ta vatandaşların yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve kronikleşen elektrik kesintileri ile mücadelesi devam ediyor.



Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde hava sıcaklıkları 48 dereceye kadar yükseliyor. Basra, Divaniye ve Babil kentlerinde dün hava sıcaklığı nedeniyle resmi tatil ilan edilmişti.



Ülkede yıllardır ayrılan yüklü bütçelere rağmen devam eden elektrik kesintisi sorununa ise çözüm bulunamadı. Her yıl yaz aylarında kavurucu sıcaklarla boğuşan Irak halkı, hastalık saçan bulanık ve bakımsız nehirlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Irak'ta özellikle yaz aylarında artan elektrik kesintilerine çözüm olarak belli bir ücret karşılığında evlere elektrik veren ancak çevreye gürültü ve siyah dumanlar saçan mahalle jeneratörleri bulunuyor. Ancak dar gelirli aileler bu imkandan da yararlanamıyor.



- "1980'lerde geceleri sokak lambaları sönmezdi"

AA muhabirine konuşan Bağdat sakinlerinden Saad Ahmed, yakıcı sıcaklılarla birlikte yaşanan elektrik kesintilerinin insanları çileden çıkardığını ifade etti.



Elektrik kesintilerinin her yaz tekrar ettiğini belirten Ahmed, "Aşırı sıcaklarla mücadele etmek için sokaklarda kurulan serinleme araçları var. Hükümetin elektrik hizmetini kesintisiz vermesi gerekiyor. Her yaz elektrik durumu çok kötüleşiyor. 1980'lerde tüm fabrikalar çalışırdı ve elektrik hizmeti kesintisiz verilirdi. Mahalle jeneratörleri yoktu ve sokak lambaları da geceleri asla sönmezdi." diye konuştu.

Bağdat'ta yaşayan Kifah Salih de, "Sokakta sıcaktan yürüyemiyoruz, birazcık serinlemek için gölge arıyoruz." dedi.

Basra'da Sağlık Güçlendirme Dairesi Başkanı Reya Habib, yakıcı güneşin insanların sağlığına zarar verebileceğine işaret ederek, "Artan hava sıcaklıklarından dolayı 'ısı bitkinliği' hastalığına rastlayabiliyoruz. Yazın 'güneş çarpması' vakası da yaşanıyor ve bu anında tedavi edilemezse ölüme neden olabilir." şeklinde konuştu.

Şattü'l Arab Nehri'nde serinlemeye çalışan Karrar Muhsin de, "Basra'da hava aşırı sıcak. Serinlemek için Şattü'l Arab'da yüzmek zorunda kalıyorum." diye konuştu.

Basra'lı bir diğer vatandaş Haydar Casim de, hava sıcaklıkların 50 derecenin üstünde seyrettiğini dile getirerek, elektrik kesintilerinden hükümeti sorumlu tuttu.