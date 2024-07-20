Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak savaş uçaklarının şafak vakti, Terörle Mücadele Birimi ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın hedefleme hücresi arasındaki üst düzey koordinasyonla Kerkük ve Selahaddin operasyon komutanlıkları arasındaki sınırda IŞİD'in sığınaklarını hedef aldığı belirtildi. Hava saldırısının ardından bölgede yapılan arama operasyonunda üç teröristin cesedinin yanı sıra hafif silahlar, mühimmat, iki patlayıcı kemer, iletişim cihazları ve çeşitli lojistik malzemeler ele geçirildi.

Eski bir Iraklı yetkili, Bağdat'ın Irak'taki askeri varlığı konusunda Washington ile nihai bir anlaşma imzalamaya yakın olduğunu duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, güvenlik güçleri ülke genelinde artan IŞİD faaliyetleri korkusuyla operasyonlarını sürdürüyor.