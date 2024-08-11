Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kişisel Statü Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası artan itirazlara yanıt vererek, "tüm yorumları" ele alma sözü verdi. Değişiklik, insan hakları savunucularının tepkisini çekti; çünkü küçük yaşta evliliğe izin vermesi, kadınların nafaka ve velayet haklarından mahrum bırakılması ve dini metinlere referans verilmesi gibi sorunlar içeriyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konferansı

Sudani, kadına yönelik şiddetle mücadele konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, Kadın İşleri Yüksek Kurulu'nun yasa tasarısı hakkında dile getirilen tüm yorumları ele alacağını belirtti.

Milletvekillerine çağrı

Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hakim, milletvekillerine, değişiklik maddelerini kadın haklarına uygun hale getirmek için daha fazla inceleme yapma çağrısında bulundu. Eski milletvekili Ala Talabani ise değişikliğin kadın haklarını ihlallere maruz bırakacağını ifade etti.

Necef'teki protestolar

Necef'te yasaya karşı gösteri düzenleyen kadın aktivistler, din adamları ve aşiret mensuplarının saldırısına uğradı. Aktivistler, kentteki kadın protestolarının engellenmesine karşı çıktılar.