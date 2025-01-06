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Zeynep Aslan, 2015'te PKK/KCK'ya katılarak çeşitli bölgelerde faaliyet gösterdi. Zeliha Mahçup ise küçük yaşta örgüte katılıp Suriye’de DEAŞ ile çatıştıktan sonra Hakurk'ta eylem amaçlı eğitim aldı.

Metropolleri hedef alan saldırı planlayan iki terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun zamanlaması, teröristlerin yurtiçine geçiş hazırlıkları sırasında netleştirildi.

MİT'in saha ajanları, terörist Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'un Irak/Hakurk kırsalında yurtiçine saldırı hazırlığında olduğunu belirledi.

MİT , Irak 'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyon la PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesinde faaliyet gösteren Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'u etkisiz hale getirdi.

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