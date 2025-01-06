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MİT, Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesinde faaliyet gösteren Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'u etkisiz hale getirdi.

Irak'ta Mi̇t'ten Nokta Vuruş! Pkk'lı Iki Kadın Etkisiz Hale Getirildi (1)

Teröristlerin hareketleri tespit edildi

MİT'in saha ajanları, terörist Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'un Irak/Hakurk kırsalında yurtiçine saldırı hazırlığında olduğunu belirledi.

Irak'ta Mi̇t'ten Nokta Vuruş! Pkk'lı Iki Kadın Etkisiz Hale Getirildi (3)

Operasyonun detayları

Metropolleri hedef alan saldırı planlayan iki terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun zamanlaması, teröristlerin yurtiçine geçiş hazırlıkları sırasında netleştirildi.

Irak'ta Mi̇t'ten Nokta Vuruş! Pkk'lı Iki Kadın Etkisiz Hale Getirildi (4)

Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup kimdir?

Zeynep Aslan, 2015'te PKK/KCK'ya katılarak çeşitli bölgelerde faaliyet gösterdi. Zeliha Mahçup ise küçük yaşta örgüte katılıp Suriye’de DEAŞ ile çatıştıktan sonra Hakurk'ta eylem amaçlı eğitim aldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ