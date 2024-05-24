İranlı yetkililer, Pazar günü düşen ve içinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın da bulunduğu helikopterin enkazının İran’a ait İHA’lar tarafından bulunduğunu açıkladı.

Helikopter enkazı İran İHA'larıyla bulunmuş

İran medyasındaki haberlerde, Reisi’yi taşıyan helikoptere 12 saatten uzun süre ulaşılamadığı aktarılmıştı. İranlı yetkililer, enkazın bulunmasında İranlı İHA’ların kullanıldığını belirttiler.

Akıncı İHA kurtarma görevine katıldı

Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Rusya ve Türkiye, helikopterin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek önerisi yapmıştı. Türkiye’den kalkan Akıncı İHA da kurtarma görevine katılmıştı.

"Türkiye dost ülkemiz"

İran Kızılayı Derneği Başkanı Pirhossein Kolivan, helikopterin konumunu kendi imkanlarıyla bulduklarını belirtti. İran ordusu, Türkiye’yi kurtarma görevine yardımcı olacak “dost ülkelerden” biri olarak gördüklerini söyledi.

Akıncı'nın bulduğu iddiaları yalanlandı

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin kaza yerini Türk İHA’sı Akıncı’nın değil kendi İHA’larının tespit ettiğini açıkladı.