İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'daki Hizbullah ve bölgedeki direniş hareketlerine güçlü destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’a hitaben bir mektup göndererek, İran’ın bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.

Direniş hareketlerine destek

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kendisine tebrik mesajı ileten Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’a cevaben bir mektup yazdı. Pezeşkiyan, mektubunda, "Bölgedeki direniş hareketlerinin, İsrail'in Filistin halkına ve diğer bölge halklarına karşı sürdürdüğü savaş çığırtkanlığı ve suç politikalarına karşı duracağından eminim" dedi.

İran'ın temel politikası

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mektubunda direniş hareketlerine verdikleri desteğin altını çizerek, bu politikanın İran’ın bölgesel stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. "Direniş güçlerine desteğimiz, İran'ın temel politikasıdır" diyen Pezeşkiyan, bölgedeki huzur ve istikrarın sağlanmasında bu desteğin kritik olduğunu belirtti.