Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazı, İran lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı. Törene katılanlar, dualar eşliğinde Reisi ve diğer hayatını kaybedenleri anarak, İran'ın yaşadığı bu büyük kaybın üzüntüsünü paylaştı.

Tören İnkılap Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na Kadar Devam Edecek

Cenaze namazının ardından, İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar bir tören düzenlenecek. Halkın geniş katılımıyla gerçekleşmesi beklenen bu tören, İran halkının Cumhurbaşkanı Reisi'ye olan son görevini yerine getirmesine vesile olacak.

Uluslararası Katılım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Reisi için düzenlenen cenaze törenine katılacak. Bu katılım, Türkiye'nin İran'a olan taziye ve destek mesajını güçlü bir şekilde iletecek.

Helikopter Kazasında Hayatlarını Kaybettiler

19 Mayıs Pazar günü İran-Azerbaycan sınırında bir baraj açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Reisi, dönüş yolunda helikopter kazası geçirdi. Kazada, Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu helikopterde toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

İran Halkı Derin Üzüntü İçinde

Helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin acısı, İran halkını derinden sarstı. Tahran'da düzenlenen cenaze töreni, ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Reisi ve diğer kayıplar, büyük bir hüzün ve gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.