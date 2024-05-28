Siyasi kültüründe komplo teorilerine sıkça rastlanan İran'da, Reisi'nin ölümünün kaza olduğuna inanan pek az kişi var. Olayın ardından "Bunu kim yapmış olabilir?" sorusu gündeme oturdu.

Reisi'nin ölümünün arkasında kimler var?

İran'ın 85 yaşındaki Yüce Lideri Ali Hamaney'in halefi olarak görülen İbrahim Reisi'nin ölümü, çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Uzmanlar, Reisi'nin Hamaney'in küçük oğlu Mücteba Hamaney ile liderlik mücadelesi verdiğini belirtiyor. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan Kerim Sacapur, bu durumu İran'da veraset krizine neden olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Olası sebepler ve şüpheli aktörler

Kazanın olası nedenleri arasında, yıllardır süren yaptırımlar nedeniyle hava araçlarının bakım eksikliği ve kötü hava koşulları bulunuyor. Ancak Tahran sokaklarındaki havai fişek gösterileri, Reisi'nin ülke içinde sevilmediğinin bir işareti olabilir.

İsrail'le yaşanan gerginlik de bu şüpheleri artırıyor. İsrail ve İran arasındaki tansiyon, Suriye'deki iki İranlı generalin öldürülmesinden sonra zirveye çıkmıştı. Bu bağlamda, gözler yeniden İsrail'e çevrildi.

Bir başka dikkat çeken ülke ise Azerbaycan. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Reisi, olaydan bir gün önce Aras Nehri üzerindeki barajların açılışında bir araya gelmişti. Azerbaycan'ın İsrail'le olan iyi ilişkileri ve İkinci Karabağ Savaşı'nda Tahran'a yönelik sert mesajları, Reisi'nin ölümünde Bakü'nün de bir rolü olabileceği spekülasyonlarına neden oldu.

Aliyev'in taziye mesajı nasıldı?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti'nin ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak."