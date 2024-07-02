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Törende bir konuşma yapan 19 Mayıs'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın eşi, Gazzeli aileleri, "İran'a hoş geldiniz" diyerek selamladı.

Törene katılanlar, ellerinde Filistin ve İran bayraklarıyla Hamas ve Filistin'e destek ve dayanışma gösterisinde bulundu.

Başkent'in Filistin Meydanı'nda düzenlenen törene katılan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze 'den daha önce ayrılarak başka ülkelerden Tahran'a gelen Gazzeli 65 aileyi coşkuyla karşıladı.

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TAHRAN (AA) - İran''a gelen Filistinli aileler için karşılama töreni düzenlendi.

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