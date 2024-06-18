Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor, binalar hasar gördü.

Kaşmer'de şiddetli deprem

İran’ın Razavi Horasan eyaletinde bulunan Kaşmer kentinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti ve 120 kişi yaralandı.

Hasar ve kayıplar

Kaşmer Valisi Hajatollah Shariatmadari, depremin hem kentsel hem de kırsal bölgelerde ciddi hasara yol açtığını belirtti. Binalarda meydana gelen hasar, can kaybı ve yaralanmalara sebep oldu.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

Depremin hemen ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak ve yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.