İran, son günlerde aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Ülkenin başkenti Tahran ve Elburz eyaletlerinde tüm kamu kurumları bir gün süreyle tatil edildi. 13 eyalette ise kamu kurumları saat 10.00'dan sonra kapanacak. Bu karar, halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındı.

Tüm kurumlar kapalı kalacak

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi, aşırı sıcaklar nedeniyle alınan tatil kararını açıkladı. Yardım hizmetleri dışında, Tahran ve Elburz eyaletlerinde tüm kamu kurumları ve bankalar bir gün süreyle kapalı olacak. Bu bölgelerdeki kamu hizmetleri, yalnızca acil durumlar için çalışacak.

13 eyalette kısmi tatil

Ülkenin diğer 13 eyaletinde ise kamu kurumları ve bankalar sabah saat 06.00-10.00 arasında hizmet verecek. Saat 10.00'dan sonra ise tüm kurumlar kapalı olacak. Bu karar, aşırı sıcakların etkisini azaltmak ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla alındı.

Sıcaklıklar 50 dereceye yaklaştı

İran'ın güney bölgelerinde hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaşırken, Tahran'da sıcaklık 41 dereceye ulaşacak. Meteoroloji tahminleri, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini gösteriyor. Bu nedenle, halkın sağlık önlemlerine dikkat etmesi ve dışarıda geçireceği zamanı minimumda tutması öneriliyor.

Daha önce de tatil kararı alınmıştı

İran'da 26-27 Temmuz tarihlerinde de aşırı sıcaklar nedeniyle tatil kararı alınmıştı. Bu kararlar, ülke genelinde enerji tüketimini kontrol altında tutmak ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla uygulanıyor. İran hükümeti, sıcak hava dalgasının etkilerini en aza indirmek için çeşitli önlemler almaya devam ediyor.