İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesi, intihar saldırısıyla sarsıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen patlamada, İstihbarat Müdürü Müçteba Şehidi hayatını kaybetti.

Saldırının detayları

Hürmüzgan Emniyet Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı ilçe karakolu önünde gerçekleşti. İntihar eylemcisi, üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği infilak ettirerek saldırıyı gerçekleştirdi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, İstihbarat Müdürü Müçteba Şehidi’nin, şüpheli bir aracı durdurduğu sırada aracın içindeki saldırganın araçtan inip karakolun önünde kendini patlattığı belirtildi.

Patlama sonucu ağır yaralanan Müçteba Şehidi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren eylemci olay yerinde ölürken, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Henüz saldırıyı üstlenen bir örgüt ya da grup olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiği açıklandı.

Patlamanın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Yetkililer, benzer saldırılara karşı önlemlerin artırıldığını duyurdu.