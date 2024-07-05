TAHRAN (AA) - İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda oy verme süreci devam ediyor.

Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma süreci, 88 milyon nüfuslu İran'da yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda devam ediyor.

Oy kullanma sürecinin saat 24.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın sabah açıklanması bekleniyor.

Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında ilk tura oranla daha fazla katılım gözleniyor.

- "Plan ve programları olan birinin seçilmesi bizim için önemli"

Oy kullanmak için İrşad Hüseyniyesi'ne gelen 10'uncu dönem Meclis'in Tahran Milletvekili Feride Oladkobad, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birinci turda seçime katılmayan yüzde 60'lık kesimin ülkedeki ekonomik sıkıntılara ve kendilerine karşı tutuma tepki olarak oy kullanmadığını söyleyen eski kadın Milletvekili, "Bugün bu yüzde 60'lık kesimin de sandıklara gelmesini ve oy kullanmasını umuyorum. Hepimizin yasal hakkı olarak oy verecek ve inşallah ülkemizin kaderini belirleyeceğiz. Plan ve programları olan birinin seçilmesi bizim için önemli." dedi.

Ülkesinin ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından kaynaklı zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldığını anlatan Oladkobad, "İnşallah doğru bir seçim ve diplomasiyle dünya ile daha iyi etkileşim kurabilir ve engelleri ortadan kaldırabiliriz." diye konuştu.

- "Oy kullanmamak hiçbir sorunu çözmüyor"

Kısa süre önce siyasi gerekçelerle girdiği cezaevinden çıkan İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Sadık Zibakelam ise "Kendi kaderimizde rolümüz olmalı ve bu yüzden sandığa geldim." dedi.

Zibakelam, "Oy kullanmamak hiçbir sorunu çözmüyor." yorumunu yaptı.

- "Sandığa küserek hiçbir sorun çözülmüyor"

AA muhabiri, oy kullanmak için seçim merkezlerine gelen İranlılara mikrofon uzattı.

Döviz bürosu sahibi Gazel Bahtiyari, "Ülkemin iyileşmesi için iftiharla oy vermeye geldim. Sandığa küserek hiçbir sorun çözülmüyor. Bu son 3 yılda ülkenin günden güne yalnızlaştığını gördük." dedi.

Bahtiyari, "Halkın gözünün içine bakarak yalan söyleyeni değil, gerçekleri söyleyeni seçin." ifadelerini kullandı.

- "İlk defa oy kullanmaya geldim"

Ailesiyle sandığa gelen iş insanı Hüseyin Nebi ise ilk kez oy kullanmak için sandık başına geldiğini belirterek,"Ben, Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) daveti üzerine ve ulusal birliğe katkı sağlamak için buraya geldim." dedi.

Kendisi gibi halkın büyük çoğunluğunun ilk turda sandığa gitmeyerek rahatsızlıklarını ortaya koyduğunu söyleyen Nebi, "Bu şikayetlerimizi ortaya koyduk ancak dünyaya birlik ve uyum içinde olduğumuzu da göstermemiz gerekiyor. Ben yalnızca bunun için ve ilk defa oy vermeye geldim." şeklinde konuştu.