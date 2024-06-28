İran halkı, 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Ülke genelinde kurulan 59 binden fazla sandıkta, 61 milyon 452 bin 321 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 18.00’de sona erecek.

Ayetullah Ali Hamaney Oyunu Kullandı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamaney, seçimlerin İran İslam Cumhuriyeti için önemine vurgu yaparak, "Biz İranlılar için seçimler mutlu bir gün. Dünyada İran İslam Cumhuriyeti’nin onuru ve gururu seçimlere katılıma bağlı" dedi.

Kararsız Seçmenlere Çağrı

Hamaney, kararsız seçmenlere seslenerek oy kullanma çağrısında bulundu. "Seçimlere katılım noktasında ben bazıları gibi şüpheye yer görmüyorum. Sandığa gitmek ve oy kullanmak son derece kolay ve basit olmakla birlikte sonuçları ve faydaları düşünüldüğünde oldukça önemli" ifadelerini kullandı. Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin sürekliliği ve sağlamlığı için halkın seçimlere katılmasının gerekliliğini vurguladı.

Adaylar ve Seçim Süreci

14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ile reformist cepheden Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.

Seçim sonuçları cumartesi günü açıklanacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 19 Mayıs’ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Anayasayı Koruyucular Konseyi 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran’da yapılmasını kararlaştırmıştı.