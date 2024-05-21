Toplantıya İran'ın önemli isimleri katılırken, Anayasaya dayalı kararlar alındı. Anayasa'nın 131. maddesine dayanarak, seçimlerin 50 gün içinde yapılması kararlaştırıldı.

Karar 28 Haziran yönünde

Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Süreç değerlendirildi

Seçim sürecine ilişkin adayların başvuru tarihleri, propaganda süresi ve seçim günü gibi detaylar ele alındı. Adaylar, 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında başvurularını yapacaklar. Seçim kampanyası ise 12 Haziran'dan 27 Haziran sabah saat 07.00'a kadar devam edecek.