30 Mayıs'ta başlayan başvuru sürecinin ardından, toplam 278 kişi başvuruda bulundu ve bu başvurulardan 80'i kabul edildi.

İran Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Tagi Şahçeragi, başvuruların sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gerekli şartları taşıyan 80 kişinin başvurusu kabul edildi. Anayasayı Koruyucular Konseyi olarak adaylar hakkında gerekli incelemeyi başlatacağız ve 7 gün sürecek incelemenin ardından adayları resmi olarak İçişleri Bakanlığı’na sunacağız. 11 Haziran tarihinde İçişleri Bakanlığı, adaylığı kabul edilen isimleri kamuoyuyla paylaşacak. Adaylar, 28 Haziran tarihine kadar 15 günlük süre zarfında seçim kampanyalarını yürütecekler" dedi.

Şahçeragi, geçmiş yıllara göre başvuru sayısının düşük olduğunu belirtti. 2017 yılında 1,636 kişi, 2021 yılında ise 592 kişi başvurmuşken, bu seçimde Dini Lider Hamaney’in önerisiyle kamuda görev alma şartı daha kapsamlı uygulandı.

Adaylar arasında 47 muhafazakar, 13 reformist, 3 ılımlı, 15 bağımsız ve eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad’ın temsil ettiği bahar ekolünden 2 kişi bulunuyor. Öne çıkan isimler arasında Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, eski Güvenlik Konseyi Sekreteri Said Celili, Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti yer alıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın yanı sıra, eski Güvenlik Konseyi Sekreteri Said Celili, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Sağlık Bakanı reformist Mesut Pezeşkiyan, eski Enerji Bakanı Perviz Fettah, eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ve diğer bazı önemli isimler de adaylar arasında.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünün ardından Anayasa’nın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir’e 50 gün süreyle cumhurbaşkanlığı yetkisi verilmişti. Bu süre içinde yapılan toplantılar sonucunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran’da yapılacağı kararlaştırıldı.