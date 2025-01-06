Yaş sınırı bilimsel verilere göre belirlendi

İran Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Rezmpa, daha önce 18 olan yaş sınırının kızlarda 14’e, erkeklerde ise 16’ya indirildiğini açıkladı. Rezmpa, “Bilimsel açıdan bu yaşlar uygun görülmüştür. Ancak büyüme, fiziksel ve psikolojik gelişim de önemli bir etkendir” dedi.

Estetik ameliyatlara ilgi artıyor

Rezmpa, ülkede estetik operasyonlara olan talepte büyük bir artış olduğunu belirtti ancak kesin sayılar hakkında bilgi paylaşmadı. Medya, kültürel baskılar ve akran zorbalığı gibi faktörlerin gençleri estetik müdahaleye yönlendirdiği değerlendiriliyor.

Kültürel ve sosyal baskıların etkisi büyük

İran, burun estetiği konusunda dünya çapında en çok ameliyat yapılan ülkelerden biri. Uzmanlar, gençlerin estetik operasyonlara yönelmesinde toplumsal algıların ve medya etkisinin büyük rol oynadığını vurguluyor. Bu yaş indirimi, gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerindeki etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor.