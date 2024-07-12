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Şii mezhebine mensup Müslümanlar, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar'ı anmak için her yıl Muharrem ayının ilk cuması "Ali Asgar Günü" adıyla yas töreni düzenliyor.

Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Asgar'ı temsilen bebeklerine yeşil ve beyaz kıyafetler giydiren anneler, Musalla Camisi'ndeki dua ve mersiyelere eşlik etti.

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ı anmak için matem töreni düzenlendi.

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