İran, 5 Temmuz Cuma günü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda önemli bir karar verecek. İlk turda, milletvekili Mesud Pezeşkiyan geçerli oyların yüzde 42'sini alarak 10,41 milyon oy topladı. Eski nükleer müzakereci Said Celili ise yüzde 38 oyla 9,47 milyon oy aldı. Bu sonuçlar, iki adayın ikinci turda karşı karşıya gelmesine neden oldu. 1979'dan bu yana yapılan 14 cumhurbaşkanlığı seçiminden sadece biri, 2005 yılında ikinci turda sonuçlanmıştı. Bu seçimde Pezeşkiyan ve Celili, 3,38 milyon oy alan muhafazakâr Meclis Başkanı Muhammed Bekir Galibaf'ı geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak

Seçim Kurulu Sözcüsü Muhsin İslami, "Adaylardan hiçbirinin oyların mutlak çoğunluğunu elde edememesi nedeniyle ikinci turda Cumhurbaşkanı belirlenecek" dedi. Yarıştaki tek din adamı olan Mustafa Purmuhammedi ise 206 bin 397 oy alabildi. Muhafazakâr Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hızlıca düzenlenen seçimlerde, Ayetullah Ali Hamaney'in çağrılarına rağmen yüzde 40 katılım gerçekleşti.

İran'da yapılacak ikinci tur seçimler, Gazze'deki savaş ve Batılı ülkelerle yaşanan nükleer anlaşmazlıklar gibi jeopolitik krizlerin merkezinde yer alması nedeniyle yurt dışında da büyük ilgiyle takip ediliyor.

Halkın ekonomik sıkıntılarını çözmeyi hedefliyor

69 yaşındaki reformcu aday Pezeşkiyan, Tebriz milletvekili ve eski Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Hükümeti eleştiren ve Batı ile ilişkilerin düzelmesini savunan Pezeşkiyan, halkın ekonomik sıkıntılarını çözmeyi amaçlıyor.

Batı'ya karşı sert tutum

Buna karşılık, 58 yaşındaki muhafazakâr aday Celili, Batı'ya karşı sert tutumuyla biliniyor ve Ayetullah Hamaney'in güvenini kazanmış durumda. Celili, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde kilit pozisyonda yer alıyor.

Reformist Sazendegi gazetesi, Mesud Pezeşkiyan'ı destekleyerek "Yaşasın umut" manşetini atarken, hükümet gazetesi seçmenlere "İran'ın otoritesine oy verin" çağrısında bulundu.