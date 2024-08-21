İran devlet televizyonunun haberine göre, Pakistanlı hacıları taşıyan bir otobüs, Yezd eyaletindeki Dehşir-Teft otoyolunda devrildi. Kaza sonucu 28 Pakistanlı hayatını kaybederken, 14'ü ağır olmak üzere 23 kişi de yaralandı.

Yezd eyaletinin Karayolu Polis Müdürü Albay Haci Dehabadi, uzmanların ilk incelemelerine dayanarak kazanın, aracın fren sistemindeki bir arızadan kaynaklandığını belirtti.

Otobüste bulunan 51 Pakistanlı yolcunun, Irak’ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere İran’a giriş yaptığı bildirildi.

Erbain, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela'da şehit edilişinin anıldığı, Aşura Günü’nden 40 gün sonra yapılan bir anma etkinliğidir. Bu yılki Erbain törenlerinin 25 Ağustos'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.