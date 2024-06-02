TAHRAN (AA) - Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için ilan edilen resmi yas döneminin ardından Tahran’da ilk konser verildi.

İranlı Türk şarkıcı Rahim Şehriyari, başkentteki Uluslararası Fuar Merkezi'nde bulunan konser salonunda dinleyicilerle buluştu.

Konserin başından sonuna kadar Azerbaycan Türkçesiyle eserler icra eden Şehriyari, helikopter kazasında ölen Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için mersiye de okudu.

Şehriyari, konserde 30 yıl önce Tahran’a öğrencilik için geldiğini, Naziabad bölgesinde düğünlerde Türkçe şarkılar seslendirdiğini söyledi.

Şehriyari, sahneye çıktığı ilk yıllardan bu yana geleneksel Azerbaycan müziğini yaşatmak için çabaladığını belirterek, gittiği her yerde geleneksel türküleri okuyarak tanıtılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

İran’da ve dünyanın değişik yerlerinde konserler verdiğini söyleyen Şehriyari, ömrü yettiğince Türkçe eserleri seslendirmeye devam edeceğini ifade etti.

Şehriyari, eserlerini icra ederken dinleyicileri de telefon ışıklarını açarak kendisine eşlik etti.