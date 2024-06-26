Mazendaran eyaletinin Sevadkuh ilçesinde dün gece yaşanan şiddetli yağışlar, Tilar Irmağı'nın taşmasıyla beraber felakete dönüştü. Yetkililer, selde 15 ve 45 yaşlarındaki 2 kişinin kaybolduğunu, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Mazenderan Kızılay Başkanı Gulamali Fehari, yaralılardan 5'inin hastaneye kaldırıldığını ve yerleşim yerlerinde küçük çaplı hasarların meydana geldiğini belirtti. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi