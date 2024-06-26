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Mazenderan Kızılay Başkanı Gulamali Fehari, yaralılardan 5'inin hastaneye kaldırıldığını ve yerleşim yerlerinde küçük çaplı hasarların meydana geldiğini belirtti. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Mazendaran eyaletinin Sevadkuh ilçesinde dün gece yaşanan şiddetli yağış lar, Tilar Irmağı'nın taşmasıyla beraber felakete dönüştü. Yetkililer, sel de 15 ve 45 yaşlarındaki 2 kişinin kaybolduğunu, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

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