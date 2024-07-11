İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Hava Yolları ofisi, kadın çalışanların başörtüsü takmaması iddiasıyla kapatıldı. Ancak İran İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ofisin kapatılma sebebinin polisle çalışanlar arasında çıkan bir tartışma olduğu belirtildi. Tahran Savcısı Ali Salehi, mahkeme kararı olmadığını açıkladı.

"Mühür kaldırıldı""

Türk Hava Yolları olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ofisin kapatılmasıyla ilgili bilgisinin olmadığını ve olayın basından öğrendiğini belirtti. Vahidi, "Bugün mühürün kaldırıldığını" ifade etti.