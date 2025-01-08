Buşehr Nükleer Santrali çevresindeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Yabancı uyruklular ve mülteciler, santrale 5 kilometre mesafede ikamet edemeyecek.

İran'ın güneyindeki Buşehr kentinde bulunan nükleer enerji santralinin çevresindeki güvenlik önlemleri, İran hükümetinin aldığı yeni kararlarla daha da artırıldı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihanyan, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, santrale 5 kilometre mesafedeki bölgelerde yabancı uyrukluların ve mültecilerin çalışmasının ve ikamet etmesinin yasaklandığını duyurdu.

Yabancı uyruklular ve mülteciler için çıkış uyarısı

Cihanyan, özellikle Buşehr il sınırları içerisinde yer alan Genave, Deylem ve Aseluye ilçelerinde, yabancı uyruklu kişilerin ve mültecilerin yerleşim veya çalışma haklarının yasaklandığını belirtti. Bu bölgelerde yaşayan yabancı uyruklulara, en kısa süre içinde bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu. Aksi takdirde, bu kişilerin ikamet belgelerinin iptal edileceği ve ülkeden sınır dışı edilecekleri bildirildi.

Helile ve Bendergah bölgelerinde yasak

Buşehr'deki santrale yakın olan Helile ve Bendergah gibi mahallelerde ikamet eden ya da çalışan yabancı uyruklu kişilerin de bu yasağa tabi olduğu açıklandı. Cihanyan, santrale 5 kilometre mesafedeki alanlarda yabancı uyrukluların istihdam ve ikamet yasaklarına uymayan kişilerin, yasalar gereği sınır dışı edileceğini söyledi.