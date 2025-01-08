İran, hızla artan nüfus ve çevresel sorunlarla başa çıkmak için tarihi bir adım atıyor. İran'ın Tahran bulunan başkentinin güneydeki Mekran bölgesine taşınması gündemde.

Tahran’ın yaklaşık 20 milyonluk nüfusu, kentin temel altyapı hizmetlerinde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Hızla artan nüfus, hava kirliliği, su kıtlığı ve trafik sorunları gibi çevresel zorlukları beraberinde getiriyor.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İran’ın yeni başkentinin kesinlikle güneyde ve Mekran bölgesinde olacağını belirterek, “Başkentin değişilmesi yeni bir konu değil. Farklı hükümetler döneminde de başkentin değişilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Tahran hızlı artan nüfusu ve çevre sorunları nedeniyle temel alt yapı hizmetlerinde yetersiz kalmaya başladı” dedi.

Yeni bir başkent ihtiyacı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’ın sürdürülemez bir yönetim merkezi hâline geldiğini belirterek başkentin daha güneyde, deniz ticaretine uygun bir noktaya taşınması gerektiğini vurgulamıştı. Pezeşkiyan, “Tahran için ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Ülkenin yeni ekonomik ve siyasi merkezini daha güneye ve denize yakın bir noktaya taşımak zorundayız” demişti.

Mekran’ın stratejik önemi

Mekran, İran’ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı bir kıyı bölgesi. Umman Denizi ve Basra Körfezi’ne kıyısı bulunan Mekran, aynı zamanda İran’ın güney-kuzey ticaret koridorunun önemli bir noktası olan Çabahar Limanı’na ev sahipliği yapıyor.

Deniz ticaretinde yeni merkez

Mekran, deniz ticaretinin geliştirilmesi açısından stratejik bir konuma sahip. Hükümet bu bölgeyi yalnızca bir başkent olarak değil, aynı zamanda bir ekonomik merkez olarak geliştirmeyi planlıyor.

Hükümet, başkentin taşınması sürecinde akademisyenlerden, mühendislerden ve sosyologlardan destek alıyor. Muhacerani’nin ifadelerine göre, iki ayrı heyet Tahran’daki sorunların çözümü ve Mekran’ın altyapı hazırlıklarına odaklanmış durumda.

Başkent ne zaman taşınacak?

Başkentin taşınması süreci uzun bir planlama ve altyapı hazırlığı gerektiriyor. Ancak hükümet, bu geçişi mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Mekran’ın gelecekte İran’ın ekonomik ve siyasi merkezi olması bekleniyor.

Başkentin taşınması önerisi, ilk olarak 2005-2013 yılları arasında Mahmud Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanlığı döneminde gündeme gelmişti. O dönemde, başkente alternatif bir yer aramak amacıyla parlamentoda özel bir konsey kurulması kararlaştırılmıştı. Ancak bu süreç sonunda başkentin taşınmasına dair nihai bir karar alınmamıştı.