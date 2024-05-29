İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada izin verilen 300 kilogram sınırını aşması, küresel endişeleri artırdı.

Uranyum zenginleştirme oranı ve stok artışı

Raporda, İran’ın 11 Mayıs itibariyle 6.201,3 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stoku bulunduğu, önceki üç aylık dönemde 675,8 kilogram artış yaşandığı belirtildi. Ayrıca, İran'ın yüzde 60 saflıkta 142 kilogram uranyum stoku olduğu ve bu miktarın önceki rapora göre 20 kilogramdan fazla arttığı vurgulandı.

İran nükleer anlaşmasının geleceği

İran, ABD'nin 2018'de anlaşmadan çekilmesinin ardından nükleer faaliyetlerini hızlandırdı. 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme ve 300 kilogram stok tutma izni veriyordu. Ancak, İran bu sınırları aşarak yüzde 60 saflıkta uranyum üretmeye başladı.

Küresel güvenlik ve diplomatik çabalar

İran’ın artan uranyum stokları, uluslararası toplumda büyük endişe yaratıyor. UAEA’ya göre, yüzde 60 saflıkta 42 kilogram uranyum, yüzde 90 saflıkta zenginleştirildiğinde bir atom bombası üretimi için yeterli olabilir. Bu durum, İran’ın nükleer programının barışçıl amaçlarla sınırlı olup olmadığını sorgulatıyor.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin geleceği

İran’ın nükleer faaliyetlerinin hız kazanması, küresel diplomasi için kritik bir meydan okuma. Tahran yönetimi, UAEA'yı bilgilendirerek anlaşma şartlarının dışına çıkarken, uluslararası toplumun nasıl bir tepki vereceği merak konusu.