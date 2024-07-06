İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur sonuçlarını açıkladı. Toplam 30 milyon 530 bin 157 oy kullanıldı. Pezeşkiyan, 16 milyon 384 bin 403 oyla seçimi kazandı. Muhafazakar rakibi Said Celili ise %44,4 oy oranında kaldı. Seçime katılım oranı %49,8 oldu.

Pezeşkiyan'dan ilk mesaj

Yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından halkına seslendi: "Sevgili İran halkı, bu birlikteliğimizin başlangıcı. Zorlu yolu birliktelik ve güven olmadan aşamayız. Elimi size uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağım."

Mesud Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad'da doğdu. Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Pezeşkiyan, İran-Irak Savaşı'nda hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı. 1993'te kalp cerrahı oldu ve 1994-1999 yıllarında Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Kişisel hayatı ve siyasi kariyeri

1994 yılında eşini ve bir oğlunu trafik kazasında kaybeden Pezeşkiyan, iki oğlunu ve bir kızını tek başına büyüttü. Siyasi kariyerine 1997'de Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak başladı ve 2001-2005 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. 2008'den bu yana beş dönem Tebriz Milletvekili olarak görev aldı.

Pezeşkiyan, hükümetin muhaliflere karşı tutumuna sert eleştirilerde bulunmuş, 2016'da İran Meclis Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve Batı ile iyi ilişkileri savunmuştur.

Reform vaatleri ve seçim kampanyası

Pezeşkiyan, Mahsa Emini'nin ölümünden sonra zorunlu başörtüsü yasasına yönelik eleştirilerde bulunmuş ve seçim kampanyasında ekonomi ve adalet sorunlarını çözme vaadinde bulunmuştur. İnternet yasaklarını büyük ölçüde kaldırmayı ve Batı ile daha iyi ilişkiler kurmayı hedeflemektedir.