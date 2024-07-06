Peki, İran'ın yeni cumhurbaşkanı, geçmişte kendisine sorulan 'Türk müsünüz?' sorusuna nasıl yanıt vermişti?

Pezeşkiyan'ın geçmişteki yanıtı: Türk kimliğine vurgu

Mesud Pezeşkiyan, 14. dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı oldu. Pezeşkiyan'ın Türk kökenli olduğuna dair spekülasyonlar seçimler öncesi basında büyük yer tuttu. Pezeşkiyan, geçmişte yapılan bir röportajda, 'Türk müsünüz?' sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:

"GURUR DUYUYORUM...

Muhabir: Bir videoda çok akıcı bir şekilde Kürtçe konuşuyorsunuz. Siz nerelisiniz?

Pezeşkiyan: Ben Azerbaycan'ın Mahabad şehrinde doğdum.

Muhabir: Şimdi siz Kürt müsünüz, Türk müsünüz?

Pezeşkiyan: Yani siz sözlerimden Kürt müyüm, Türk müyüm anlamadınız mı? En başından beri evde çocuklarımın Farsça konuşmasına bile izin vermedim, Azerbaycanca konuşuyorduk. Kesinlikle Türk olduğumu, Azerbaycan'da doğduğumu söyledim. Babam Türk'tü, annem Türk'tü ve ben Türk olmaktan gurur duyuyorum."

Pezeşkiyan'ın kişisel ve siyasi geçmişi

Reformist siyasetçi Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Türk kimliğiyle iftihar ettiğini her fırsatta dile getirdi. Soyadı, Farsçada "Doktorlar" anlamına gelen Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1980-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı'nda hem muharip hem de doktor olarak görev yaptı.

Pezeşkiyan, 1994 yılında eşi Fatma Mecidi ve bir oğlunu trafik kazasında kaybetti. Geriye kalan iki oğlunu ve bir kızını tek başına büyüttü ve bir daha evlenmedi. Bu kaybı ve özveri hikayesi, İran toplumunda ona büyük sempati kazandırdı.

Siyasi hayatı ve reformist tutumları

Pezeşkiyan'ın siyasi hayatı, eski reformcu Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak atanmasıyla başladı. Daha sonra 2001'de Sağlık Bakanı olarak görev yaptı ve 2005'e kadar bu görevde kaldı. Pezeşkiyan, 2008'de Tebriz Milletvekili olarak Meclis'e girdi ve o tarihten bu yana beş dönem görev yaptı.

Seçim ve sonrasında

Pezeşkiyan, 2021'deki seçimlerdeki adaylık başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmesine rağmen, 1 Mart'ta yapılan Milletvekili Seçimlerinde Tebriz Milletvekili olarak yeniden Meclis'e girdi. Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin ölümünden sonra kadınlara zorunlu başörtüsü yasasından kaynaklı müdahalelerin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan'ın vaatleri

Eski Cumhurbaşkanları Muhammed Hatemi ile Hasan Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif gibi isimlerin desteğini alan Pezeşkiyan, etnik ve mezhebi ayrımcılık ile zorunlu başörtüsü sorunlarına çözüm vaadi verdi. İnternet yasaklarını kaldıracağını ve Batı ile daha iyi ilişkiler kuracağını belirtti.