Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, ülkenin geleceği için birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Pezeşkiyan'ın illk mesajı: Birliktelik ve güven vurgusu

İran'da cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda yüzde 53,7 oy oranıyla kazanan reformcu Mesud Pezeşkiyan, zorlu bir yolun kendilerini beklediğini, bu yolu birlik ve güven olmadan aşamayacaklarını belirtti. Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından halka seslendi:

"Sevgili İran halkı, seçimler sona erdi. Bu, birlikteliğimizin başlangıcı. Önümüzdeki zorlu yolu, birliktelik ve güven olmadan aşamayız. Elimi size uzatıyorum ve sizi bu yolda yalnız bırakmayacağıma şerefim üzerine yemin ediyorum."

Seçim sonuçları ve rakibinin açıklaması

Resmi sonuçlara göre, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı oldu. Muhafazakar rakibi, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili ise yüzde 44,4 oy oranında kaldı. Seçimi kaybeden Celili, halk tarafından seçilen her cumhurbaşkanının saygın olduğunu ve yeni cumhurbaşkanına tüm imkanlarla yardımcı olunması gerektiğini belirtti.