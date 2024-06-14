Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı sonrası dönüş yolunda düşen 47 yaşındaki İranlı dağcı Ekber Helil, 4 bin 300 metrede hayatını kaybetti. Ekipler, Helil'in cenazesini almak için çalışma başlattı.

Tırmanışın ardından trajik kaza

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen üç dağcı, üç gün önce 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. Zirveye ulaşan grup, dönüş yolunda 4 bin 600 metreye indiğinde, Ekber Helil'in kayarak düştüğü bildirildi. Helil, yaklaşık 300 metre sürüklenerek 4 bin 300 metreye kadar indi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Kurtarma çalışmaları

Olayı fark eden diğer dağcılar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu coğrafi şartlar ve yüksek irtifa nedeniyle kurtarma çalışmaları dikkatli bir şekilde yürütülüyor. Ekipler, Helil'in cansız bedenini helikopterle dağdan indirmek için çalışmalarını sürdürüyor.