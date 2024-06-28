İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçtiğimiz yıl yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine bir yıl öne alınan seçimler için oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı ve akşam saat 18.00'e kadar devam edecek.

Bank Mellat İzmir Şubesi'nde görevli Mehdi Caferi, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelen İranlıların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Caferi, oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve seçim sürecinin başarılı bir şekilde yönetildiğini ifade etti.

Seçimlerde kullanılan sandıkta oy kullanma işlemi boyunca görev alan Caferi, sonuçların ülke için hayırlı olmasını dileyerek, seçim sürecinin devam edeceğini kaydetti.