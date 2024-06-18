Güzelliği ve dillere pelesenk olan şarkıları ile gönüllere taht kuran başarılı sanatçı İrem Derici Alaçatı Hayal Kahvesinde hayranlarının karşısına çıktı. Çeşme Alaçatı da yer alan Hayal Kahvesinde sahne alan ünlü sanatçı bayram tatilini Alaçatı’da geçiren tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gece saat 23:00 da sahne alan başarılı sanatçı renkli sahne atmosferi ve sahne kostümüyle de göz doldurdu. Ritmin bir an bile düşmediği konserde sahnede gerçekleştirdiği danslarla da izleyenleri coşturan Derici, Alaçatı’yı adeta salladı. Hayal Kahvesini dolduran Derici hayranları eğlence dolu bir bayram akşamı geçirdi.