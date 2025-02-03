Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, muhabirlerle yaptığı söyleşide, geçirdiği kaza sonrası uyurgezerlik sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Adana'da konser için bulunduğu sırada talihsiz bir kazaya uğrayan Derici, hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı.

“Gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum"

Konser günü yaşadığı kaza sonrası dudakları ve kafasında morluklar oluşan İrem Derici, kazanın ardından uyurgezerlik rahatsızlığına sahip olduğunu açıkladı. Bu rahatsızlık, Derici’nin gece uyurken çeşitli kazalar geçirmesine neden oluyor. “Gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Ambulans çağrıldı, hastaneye gittim ve doktorlar ‘Bir sorun yok’ dediler. Ancak uyurgezerlik ile ilgili tedavi olacağım.” ifadelerini kullanan Derici, gece uykusunda sürekli diken üstünde olduğunu belirtti.

“Kiralık katil uykusundayım”

İrem Derici, uyurgezerlik durumu hakkında şunları söyledi: “Uykuda çok diken üstündeyim. Kiralık katil uykusundayım. Çıt diye bir ses olsa hemen uyanıyorum. Maşallah bu aralar iyiyim. İnşallah doktora gitmeden bu olayı çözerim.”

"Nazara inanırım”

Şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Melih Kunukçu ile olan ilişkisini çok iyi gittiğini belirten Derici, “Melih’le çok iyi giden bir birlikteliğimiz var, dillensin istemiyorum. O yüzden sakin yaşıyorum. Daha önce ilişkilerimi göz önünde yaşadığım için çok ağzım yandı. Nazara inanırım” dedi.