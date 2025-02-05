Son dönemde sahne performanslarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme gelen İrem Derici, yeni aşka yelken açtı. Bir süredir sevgilisi olduğunu açıklamış, ancak ismini açıklamamıştı. Şimdi ise Melih Kunukcu ile olan ilişkisini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Yeni sevgilisiyle birlikte mutluluk pozları veren Derici, gönderisinin altına romantik bir mesaj ekledi:

"Seni her gece son geceymiş gibi seveceğim." Bu paylaşımla, ilişkisini resmen duyuran ünlü şarkıcı, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

"Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, aşk hayatıyla ilgili duygusal açıklamalarda bulunan İrem Derici, şunları söyledi: "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim."