Ünlü şarkıcı İrem Derici verdiği bir röportajda çocuk hasreti çekip çekmediği sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan, derdini ağlayarak anlatan bir şeye benim tahammülüm yok" dedi.

"Yumurtalıklar da bay bay bir tanem"

37 yaşındaki şarkıcı, yaşının ilerlediğini ve biyolojik saatinin de çocuk sahibi olmasına engel olduğunu belirterek, "Yaş 37 zaten, şu saatten sonra yumurtalıklar da bay bay bir tanem, sana çocuk falan yok diyor. Baksana benim halime, ben zaten çocuk gibiyim" şeklinde konuştu.

"Şu anki halimle doğacaksa yapayım"

Muhabirin, "Etrafta küçük İrem Dericiler olur" yorumu üzerine ise Derici, "Sonra bütün hepsini estetikle toplatmak için bütün paramı vereceğim. Baksana benim 10 yıl önceki halime, şu anki halimle doğacaksa yapayım hemen bir tane. Bir de bakacak birini bulmam lazım, ben bakamam" diyerek şakalaştı.

Derici'nin bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı tarafından yorumlandı. Kimi kullanıcılar, Derici'ye destek mesajları gönderirken, kimileri ise "Sen bu dünyaya yetiyorsun zaten çocuk yapma" gibi eleştirilerde bulundu.