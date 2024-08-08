Türkiye'nin tanınmış isimlerinden İrem Sak, memleketi Sivas ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Monaco'ya taşınacağı iddia edilen Sak'ın bu ani kararı, özellikle nedenleriyle büyük bir merak uyandırdı.

Ünlü oyuncu İrem Sak’ın, Monaco'ya taşınacağı yönündeki iddialar magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Medyatava'nın haberine göre, Sak'ın bu kararının arkasında ünlü basketbolcu Furkan Korkmaz'ın Monaco'ya transferinin etkili olduğu öne sürülüyor. Sak’ın, Korkmaz ile olan ilişkisi nedeniyle Monaco'ya taşınma kararı aldığı ve bu süreçte ev bakmaya başladığı belirtiliyor.

Sivaslı İrem!

İrem Sak, sık sık memleketi Sivas ile ilgili paylaşımlarıyla tanınıyor. Sosyal medya hesabında Sivas’a olan sevgisini dile getiren Sak, zaman zaman "Ben Sivaslıyım, güç bende. Uyanın ulan" şeklindeki ifadeleriyle de dikkat çekmişti. Bu bağlamda, Sak’ın Türkiye’den ayrılmasının ardındaki sebep, hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerle ilgili olduğu düşünülüyor.

Kararın arkasında gönl işleri var

Monaco'ya taşınma kararının, NBA yıldızı Furkan Korkmaz’ın Monaco ile imzaladığı 1+1 sözleşmesinin etkisiyle alındığı iddia ediliyor. Korkmaz'ın Avrupa'ya dönüşü, spor camiasında heyecan yaratmıştı ve bu gelişme Sak’ın yaşam kararlarını da etkilediği yorumlarına neden oldu.

İrem Sak’ın Monaco'ya taşınmasının yanı sıra, oyuncunun gelecek planları ve yeni projeleri hakkında detaylar henüz netleşmedi. Ancak, Sak’ın uluslararası alanda kariyerine devam etme olasılığı, birçok takipçisi tarafından merakla bekleniyor.