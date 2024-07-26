Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın kayınvalidesi Nurhan Pişkin, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Pişkin’in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Bornova Ali Rıza Güven Camii’nde kaldırılacak.
Cenaze töreni ve katılım bilgileri
Cenazeye katılmak isteyenler için Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası önünden saat 16.00’da araç kaldırılacağı öğrenildi.
Başkan İrfan Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli eşim Gökçe Pişkin Önal’ın kıymetli annesi, annemiz Nurhan Pişkin’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Cenazesi 26 Temmuz 2024 Cuma günü ikindi namazına müteakip Bornova Ali Rıza Güven Camii’nden kaldırılacaktır. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Değerli eşim Gökçe Pişkin Önal’ın kıymetli annesi, annemiz Nurhan Pişkin’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Cenazesi 26 Temmuz 2024 Cuma günü (Bugün) ikindi namazına müteakip Bornova Ali Rıza Güven Camii’nden kaldırılacaktır.July 26, 2024
Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/d3xbtzKJUV