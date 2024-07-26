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Değerli eşim Gökçe Pişkin Önal’ın kıymetli annesi, annemiz Nurhan Pişkin’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Cenazesi 26 Temmuz 2024 Cuma günü (Bugün) ikindi namazına müteakip Bornova Ali Rıza Güven Camii’nden kaldırılacaktır. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/d3xbtzKJUV

Başkan İrfan Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli eşim Gökçe Pişkin Önal’ın kıymetli annesi, annemiz Nurhan Pişkin’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Cenazesi 26 Temmuz 2024 Cuma günü ikindi namazına müteakip Bornova Ali Rıza Güven Camii’nden kaldırılacaktır. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Cenazeye katılmak isteyenler için Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası önünden saat 16.00’da araç kaldırılacağı öğrenildi.

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