Adalet Birlik Partisi (AB PARTİ) Genel Başkanı ve Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı İrfan Uzun, Milli Savunma Eski Bakanı Hulusi Akar’ın son günlerdeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Akar’ın “Eğitimin amacı bilgi değil Allah korkusu” ve “Muhafazakarlar sokağa çıkmalı” ifadeleri üzerine açıklamalarda bulunan Uzun, Akar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için manevralar yaptığını ileri sürdü.

"AK Parti tabanına mesaj veriyor"

Hulusi Akar’ın açıklamalarını siyasi bir hamle olarak değerlendiren İrfan Uzun, "Akar, bu söylemleriyle AK Parti tabanına selam çakıyor ve açık bir şekilde Erdoğan sonrasına hazırlanıyor. Akar’ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için AKP’nin muhafazakar ve İslamcı kesiminden destek aradığını görüyoruz" dedi. Akar’ın özellikle son dönemde sıkça dile getirdiği din merkezli açıklamaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna yönelik spekülasyonlar üzerinden siyasi pozisyon aldığını öne süren Uzun, "Akar, Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri olan kitleye hitap ediyor, ancak biz buradayız. Türkiye’nin geleceğini liyakatli ekibimizle kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

"Hulusi Akar, heveslenmesin!"

İrfan Uzun, Akar’ın siyasi arenada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için umut taşıdığını ancak bu çabanın sonuçsuz kalacağını vurguladı. Uzun, “Hulusi Akar, ne kadar heveslenirse heveslensin, Türkiye’yi krizlerden çıkaracak olan Adalet Birlik Partisi’dir. Akar’ın söylemleri, bu ülkenin sorunlarına çözüm sunmaktan uzak. Biz, liyakatli kadrolarımızla il il örgütlendik, halkımızla birlikte bu ülkeyi hak ettiği noktaya taşıyacağız” dedi.

"Ülkemizi çıkmazdan çıkaracak"

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik ve sosyal çıkmazlar karşısında, Adalet Birlik Partisi’nin çözüm üreten bir vizyona sahip olduğunu vurgulayan Uzun, “Hulusi Akar’ın açıklamaları, Türkiye’yi içine düştüğü krizden kurtaracak nitelikte değil. Biz, halkımızla birlikte çalışarak ekonomik ve toplumsal sorunlara gerçek çözümler üreteceğiz. Ülkemizi bu çıkmazdan çıkaracak parti, Adalet Birlik Partisi’dir” şeklinde konuştu.

"Liyakatli kadrolarımızla iktidara hazırız"

İrfan Uzun, partisinin halkın güvenini kazanarak ülkenin geleceği için çalışmaya hazır olduğunu belirtti. “Biz liyakatli bir ekiple yola çıktık ve her geçen gün halkın desteğini daha fazla kazanıyoruz. Türkiye’yi hak ettiği refah seviyesine ulaştırmak için Adalet Birlik Partisi olarak hazırız” diyen Uzun, il il örgütlenmiş bir parti olarak ülkenin geleceğine yön vereceklerini söyledi. “Bu yolda halkımızla birlikte geleceğe yürüyoruz, milletimizin desteğiyle ülkemizi kurtaracağız” dedi.

Adalet Birlik Partisi (AB PARTİ) Genel Başkanı ve Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı İrfan Uzun, Akar’ın açıklamalarını ve geleceğe yönelik siyasi hamlelerini eleştirerek, "Akar’ın söylemleri, bir çıkış yolu sunmuyor. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek adımlar bizde. Bizim liderliğimizde ülkemiz ekonomik krizden çıkacak, sosyal refah sağlanacak ve liyakat temelinde bir yönetim anlayışı hâkim olacak" ifadelerini kullandı.