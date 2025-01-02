İsrail'in, İrlanda'daki elçilik binasını kapatma kararı almasının ardından, söz konusu bina Filistin müzesi olarak kullanılmaya başlama yolunda ilerliyor.

Filistin’in tarihini sergileyecek

İrlanda, İsrail’in elçilik binasını kapatma kararı almasının ardından Filistin’in kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan bir müze kurma planlarını hızlandırdı. Filistin Kültür ve Sanat Bakanı, elçilik binasının, Filistin halkının tarihini, kültürünü ve mücadelesini anlatan bir müze olarak kullanılacağını belirtti. Bakan, bu hamlenin Filistin halkının uluslararası tanınmasını destekleyeceğini ifade etti.

İrlanda'nın kararı

İrlanda hükümeti, İsrail'in politikalarına karşı eleştirilerini uzun süredir dile getiriyor ve bu kararın, İsrail’in Filistin'e yönelik uygulamalarına karşı bir duruş sergileme anlamına geldiği belirtiliyor.

Yol haritası ve gelecek planları

Filistin Müzesi’nin, bölgedeki Filistin halkının kültürünü ve tarihini dünya ile paylaşmayı amaçladığı aktarılıyor. Ayrıca, müzenin açılmasının ardından küresel bir ziyaretçi akışının sağlanması bekleniyor.