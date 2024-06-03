Müsabakalarda karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Irmak, Manisa'ya gurur yaşattı.

Irmak Ceylin Güçtekin'in bu başarısı tek başına kalmadı. Milli judocularımızdan oluşan Türkiye Ümit Milli Judo Mix Takımı da takımlar müsabakalarında şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Manisa'ya çifte altın madalya ile dönen Irmak Ceylin Güçtekin, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Manisa'ya çifte altın madalya ile döndüğüm için çok mutluyum. Bir sonraki hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak."

Yunusemre Belediyespor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Engin Uzun ise sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, "Irmak Ceylin Güçtekin'in bu başarısı bizleri gururlandırdı. Kendisini ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Ayrıca sporcularımıza her zaman destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'a da teşekkürlerimizi sunarız." dedi.