Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye yerleşmişti. Oyunculuğu bırakıp kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı alan ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla hayranlarının ve takipçilerinin ilgi odağı oluyor. Son olarak geçtiğimiz gün sosyal medya hesabının hikayesinde bikinili bir selfie fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu 40’lı yaşlarına rağmen gayet formda olduğunu herkese bir kez daha gösterdi.

47 yaşındaki ünlü isim daha önce yaptığı bir açıklamada düzenli spora devam ettiğini belirterek ‘’ "Yaşam tarzım... 10 yaşımdan beri spor yapıyorum" demişti.