İş dünyasının tanınmış isimlerinden ADH Holding sahibi Ahmet Karaçöl'ün sevgili kızı Yeşim Karaçöl nişanlandı.

Goodfam İnfluencer şirketinin genç patronu Sarp Ganioğlu 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Yeşim Karaçöl ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift Gündoğan Küçükbük’te bulunan Mare Deluxe Otelin iskelesinde yaklaşık 150 kişinin katıldığı görkemli bir nişan töreni yaptı.

Ahmet Karaçöl, nişan töreninde yüzük takma merasimi öncesi kısa bir konuşma yaparak, "Kızımızın hayatının bu önemli dönüm noktasında aile olarak çok mutluyuz. Yeşim ve Sarp’ın mutluluğunu paylaşmak bizim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı. Nişan yüzüklerini aile büyüğü Avukat Maksut Yaşar taktı, yüzüklerin ardından kurdeleyi keserek gençlere bir ömür mutluluklar diledi. Aile yakınları ile genç çiftin dostlarının katıldığı bu özel günde, çiftin mutluluğun doruğa çıktı. Çiftin evlilik yolundaki bu adımı, her iki aile için de büyük sevinç kaynağı oldu.

Özlem Neyran Yılmaz , Yeşim Karaçöl , Sarp Ganioğlu , Pınar-Ahmet Karaçöl

Yeşim Karaçöl - Sarp Ganioğlu