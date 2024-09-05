Konak Belediyesi, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bu yıl iş dünyasına önemli bir katkıda bulunuyor. 30 Ağustos’ta kapılarını açan fuarda, Konak Belediyesi standında düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliği iş arayanlar ile işverenleri buluşturarak büyük ilgi gördü. Teknoloji temasıyla dikkat çeken fuarda, Konak Belediyesi’nin İş Eğitim Merkezi Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, iş dünyasının temsilcilerini ziyaretçilerle bir araya getirdi.

Başvurular titizlikle incelendi

5-6 Eylül tarihlerinde de devam edecek etkinlikte, Norm Holding’in bünyesindeki Norm Tooling ve Norm Civata ile DKC Makina’nın temsilcileri, iş arayanlarla görüşme fırsatı buldu. Makine teknolojileri ve bilgisayarlı makine imalatı gibi sektörlerdeki açık pozisyonlar için başvurular dikkatle incelendi. Ayrıca, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Kadir Onur Kanyılmaz, kişisel gelişim ve girişimcilik konularında bilgiler sundu.

Pek çok iş kolunda istihdam imkanı

Kariyer Günleri kapsamında, Konak İş Eğitim Merkezi’nin sunduğu Gazaltı Kaynak Eğitimi ve CNC Torna Tezgahı Programcılığı kurslarının yeni dönem eğitimleri hakkında da bilgi verildi. Fuarı ziyaret edemeyenler, İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi web sitesi üzerinden iş başvurularını online olarak yapabilirken, Konak İş Eğitim Merkezi’nin yeni dönem eğitimleri hakkında bilgi almak isteyenler [email protected] adresine e-posta gönderebilirler.