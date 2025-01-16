Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelindeki açık iş ilanlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülke genelinde şu an itibarıyla 76 bin 656 açık iş ilanı bulunduğunu belirtti. Işıkhan, bu ilanlara İŞKUR’un Açık İş Haritası üzerinden kolayca erişilebileceğini vurguladı.

'Açık İş Haritası' ile kolay erişim

İşverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarını görüntülemenin mümkün olduğunu belirten Bakan Işıkhan, vatandaşların "acikisharita.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden bu ilanlara erişebileceğini ifade etti. Açık İş Haritası, iş arayanlara anlık olarak açık iş ilanlarını takip etme imkanı sunuyor.